O pluviômetro é o instrumento utilizado para mensurar o índice de chuva - Divulgação

Publicado 03/01/2022 23:01

A equipe técnica da Defesa Civil realizou uma manutenção no pluviômetro automático do CIEP Nelson Ramos, no Centro de Mesquita.



Segundo a equipe, o pluviômetro é o instrumento utilizado para mensurar o índice de chuva. Sendo assim, a informação é apresentada em milímetros e mensurada a partir de escala linear para cada tempo e local.



A manutenção é realizada de 3 em 3 meses, e será promovida para outros locais da cidade.