Mais de 40 câmeras serão posicionadas em diferentes bairros de MesquitaDivulgação

Publicado 04/01/2022 19:59

O município de Mesquita, na Baixada, segue com as instalações de câmeras e painéis solares do Centro de Controle Operacional (CCO). Nesta semana, a implantação dos equipamentos aconteceu na Avenida Baronesa de Mesquita com a rua Duartina, na divisa com Nilópolis.



Segundo a pasta, o CCO será uma base de monitoramento que terá como objetivo reduzir ainda mais o número de delitos praticados na cidade.



O projeto prevê a instalação de mais de 40 câmeras em diferentes bairros, incluindo as principais vias modais, as divisas com Nilópolis e Nova Iguaçu e as saídas para a Rodovia Presidente Dutra e a Via Light.