Duas pistolas e vinte munições foram apreendidas - Reprodução

Duas pistolas e vinte munições foram apreendidasReprodução

Publicado 06/01/2022 06:50

Policiais Militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam em flagrante dois indivíduos, que não tiverem as identidades divulgadas, com armas e munições dentro de um automóvel.



Segundo informações, uma equipe estava em serviço quando suspeitou da velocidade do veículo em questão e deu ordem de parada.



Após revista minuciosa, foi encontrado uma pistola (Cal 380), nove munições, uma pistola (Cal 9mm) e onze munições.



Os dois acusados foram conduzidos a 52°DP, onde permaneceram presos.