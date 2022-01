Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense - Marcos Paulo

Publicado 06/01/2022 15:00

Mesquita foi uma das cinco cidades da Baixada Fluminense que menos contribuíram para os bons índices de empregabilidade e geração de trabalho formal durante novembro de 2021, segundo a plataforma Retratos Regionais, da Firjan. O melhor resultado da região no mês ficou com Duque de Caxias (+1.397) seguido de Nova Iguaçu (+1.025). Já no acumulado no período de janeiro a novembro de 2021, o saldo de empregos da Baixada é de 19.275 contratações. Duque de Caxias surge na liderança (+4.945), seguido de Nova Iguaçu (+3.965) e São João de Meriti (+1.620).



Esta não é a primeira vez que a cidade fica nas últimas posições. Em outubro de 2021, o município apresentou saldo negativo de -26 postos de trabalho, ficando na antepenúltima colocação da região.



Na contramão, o estado do Rio abriu 35.654 postos de trabalho formais em novembro e alcançou a posição de segundo maior contratante do país. Análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, aponta o 10º resultado positivo consecutivo e representa a maior abertura de vagas no estado desde o início da nova série histórica do CAGED, desbancando o recorde anterior registrado em novembro do ano passado (+32.399).



O presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan, Rodrigo Santiago avalia: “Sem dúvidas, 2021 está sendo o ano da retomada do desenvolvimento e da recuperação econômica. A expectativa da Firjan é que, nas próximas divulgações dos dados de empregabilidade, os resultados continuem positivos para os grandes setores e para a maioria dos municípios fluminenses”.