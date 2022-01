Após fuga, PM prende homem por tráfico de drogas em Mesquita | Mesquita | O Dia

Um rádio transmissor, papelotes de maconha e de cocaína e alguns frascos de loló foram apreendidos - Divulgação/ 20º BPM

Um rádio transmissor, papelotes de maconha e de cocaína e alguns frascos de loló foram apreendidosDivulgação/ 20º BPM

Publicado 08/01/2022 00:34

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Segundo o 20º BPM, agentes estavam em patrulhamento pela Rua da Carioca, quando tiveram atenção voltada para o suspeito que ao avistar a viatura, tentou fugir do local. A equipe, rapidamente, realizou cerco, conseguindo abordar o traficante.



Com ele, foi encontrado o seguinte material: 133 papelotes de cocaína, 101 papelotes de maconha, 5 frascos contendo loló, um rádio transmissor e um caderno com anotações do tráfico.



Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à 53ª DP (Mesquita) e posteriormente a 54ªDP (Belford Roxo), onde o elemento permaneceu preso.