Para a realização do exame, o munícipe deve apresentar sintomas respiratórios ou ter mantido contato direto com pacientes positivados para a doençaPixabay

Publicado 11/01/2022 20:56

O município de Mesquita, na Baixada Fluminense, divulgou a informação de que todas as clínicas da família estão realizando testes rápidos para covid-19.



Os exames são indicados para as pessoas com sintomas respiratórios ou que tenham mantido contato direto e prolongado com pacientes que testaram positivo para a doença.



A pasta ainda reforça caso o morador esteja com sintomas compatíveis com a covid-19, que vá à unidade de Atenção Básica em Saúde mais próxima de sua residência e receba atendimento e as devidas orientações.



