Passarela no Centro de MesquitaReprodução/ Maps

Publicado 11/01/2022 22:51 | Atualizado 11/01/2022 22:55

Uma passarela localizada no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense, vem preocupando moradores que precisam acessá-la no período da noite. Bandidos estão se aproveitando da falta de vigilância noturna e escuridão no local para cometer assaltos a pedestres. Segundo populares, todo dia um morador é vítima de um roubo.



“Fui assaltada na passarela do ferro velho, em frente à veterinária, por duas vezes. Os bandidos sempre estão com facas ou armas de brinquedo para amedrontar o morador e conseguir levar algum pertence. À noite a situação só piora. Não dá pra viver assim”, comentou a moradora Carina Costa.



Na última semana, policiais militares conseguiram flagrar e prender um indivíduo que segundo alguns moradores, já era reconhecido por praticar diversas furtos na região.



Para a auxiliar Martha Dias, a falta de policiamento e escuridão ajudam os bandidos a cometerem os crimes e fugir sem que ninguém perceba: “A cidade está abandonada. Eles estão fazendo o que querem com o morador. Não dá para continuar assim. Precisamos de iluminação e mais fiscalização nessa passarela”.