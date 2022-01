A ação foi promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Mesquita e pela Coordenação de Saúde Mental - Divulgação

Publicado 12/01/2022 20:28

Na última semana, o Centro Cultural Mister Watkins, em Mesquita, foi palco de uma reunião ampliada para a 5ª Conferência Regional de Saúde Mental da Região Metropolitana. A ação foi promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Mesquita e pela Coordenação de Saúde Mental.



Segundo a organização, o objetivo foi discutir propostas para melhorar as atividades nos cuidados com a mente no município.



Entre os assuntos que marcaram a reunião, estavam a garantia de direitos à cidadania no acesso aos atendimentos psicológicos e psiquiátricos nos diferentes aspectos internos, os impactos da saúde mental na população e os desafios para abordagem psicossocial durante e no pós-pandemia.