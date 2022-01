PMs do Batalhão de Mesquita apreenderam farta quantidade de material entorpecente - Divulgação/ 20º BPM

Publicado 13/01/2022 19:42

Um breve confronto entre Policiais Militares do 20º BPM e criminosos terminou com dois suspeitos mortos e grande quantidade de material entorpecente apreendido em Mesquita, na Baixada Fluminense. As identidades dos indivíduos mortos não foram divulgadas.



Segundo relatos da PM, uma equipe estava em patrulhamento na Rua Cel. Azevedo Junior, em Mesquita, quando suspeitou das atitudes de dois indivíduos em uma motocicleta. Ao serem abordados, os suspeitos começaram a realizar disparos de armas de fogo contra a guarnição e empreender fuga.



Durante o confronto, os acusados foram atingidos, caindo ao solo. O 20º BPM procedeu ao HGNI para socorrer os acusados, mas eles não resistiram aos ferimentos e vieram à óbito.



Na ação, os agentes apreenderam dois rádios transmissores, uma pistola cal 380, um carregador cal 380 capacidade 12 munições, oito munições intactas, 478 cápsulas de cocaína, 236 sacolés de maconha, 74 pedras de crack e uma motocicleta.



A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita) para apreciação da autoridade policial.