Publicado 17/01/2022 19:38

Nesta terça-feira, 18 de janeiro, inicia a vacinação contra covid-19 em crianças de 11 anos com comorbidades ou deficiência em Mesquita, na Baixada Fluminense. Dois polos de imunização serão destinados para isso: a Vila Olímpica Municipal, na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama; e o Centro de Vigilância em Saúde Paraná, na Rua Paraná 557, no Centro. Senhas serão distribuídas das 8h às 16h.



De acordo com a pasta, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou de algum responsável legal e munidas do comprovante de residência de Mesquita e o CPF ou o cartão do SUS.



Além disso, os responsáveis que acompanharem crianças de 11 anos com alguma das comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde devem apresentar o original e uma cópia de prescrição da vacina ou relatório médico. Mas, especificamente no caso dos hipertensos e diabéticos, é possível comprovar com a última receita nominal prescrita pelo médico.



Já para crianças de 11 anos com alguma deficiência permanente, deverá ser comprovada preferencialmente por meio de qualquer documento, incluindo qualquer laudo da rede pública ou particular, independente de prazo de validade, que indique a deficiência: cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.



“Nossa ideia era convocar um público maior, mas recebemos poucas doses destinadas às crianças. Assim, será preciso esperar que uma nova remessa chegue para que possamos ampliar essa faixa etária, priorizando quem tem comorbidades e deficiência permanente, como recomenda o Ministério da Saúde”, informou Sabrina Louroza, coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita.