Publicado 18/01/2022 10:20

Dois criminosos foram presos em flagrante por Policiais Militares do 20º BPM após tentarem fugir de uma abordagem policial no Bairro Chatuba, em Mesquita. Com eles foram encontrados drogas, munições e um revólver. As identidades dos presos não foram divulgadas.



Segundo detalhes da ação, PMs estavam em patrulhamento na Rua Coronel Azevedo Jr. com Almirante Batista das Neves, quando tiveram atenção voltada para dois indivíduos que ao avistarem a presença policial, tentaram fugir.



Após perseguição, agentes conseguiram deter a dupla, que estava em posse de um revólver (calibre 32), cinco munições intactas, dois rádios transmissores, 110 cápsulas de cocaína, 70 pedras de Skank, 94 tabletes de maconha e 89 pedras de crack.



Diante dos fatos, os acusados e os materiais foram encaminhados a 54ª DP para medidas cabíveis.