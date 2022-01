Para a realização do exame, o munícipe deve apresentar sintomas respiratórios ou ter mantido contato direto com pacientes positivados para a doença - Pixabay

Publicado 18/01/2022 21:49

O Centro de Vigilância em Saúde Paraná, em Mesquita, deixa de realizar testes rápidos para Covid-19. Segundo a pasta, a mudança ocorre devido a preparação que será feita no local, para servir de ponto de vacinação de crianças contra a doença.



Em Mesquita, todas as clínicas da família, exceto a mencionada, estão realizando testes rápidos para covid-19.



Os exames são indicados para as pessoas com sintomas respiratórios ou que tenham mantido contato direto e prolongado com pacientes que testaram positivo para a doença.