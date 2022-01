As ações recreativas acontecerão entre os dias 24 e 28 de janeiro - Divulgação

Publicado 19/01/2022 20:59

Entre os dias 24 e 28 de janeiro, as crianças e os jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Mesquita participarão de uma semana repleta de atividades. As ações envolverão brincadeiras, danças e pintura artística, que acontecerão nas unidades dos CRAS do município.



Segundo a organização, os turnos serão variados, para abranger todo o público de 4 a 16 anos que são assistidos pelos equipamentos.



“Com as atividades, buscamos proporcionar aos participantes um momento de lazer, sob a supervisão de profissionais capacitados. Além disso, será uma oportunidade para que eles se divirtam, socializem e criem laços com a cultura “, explicou o coordenador de Proteção Básica de Mesquita, Loan Cavalcante.