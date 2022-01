Mulheres participam de cursos profissionalizantes em Mesquita - DIVULGAÇÃO

Publicado 21/01/2022 19:11

As inscrições para as novas turmas dos cursos profissionalizantes do Espaço da Mulher em Mesquita estão temporariamente suspensas. Segundo a organização, a decisão foi tomada em razão do avanço de casos de Covid-19 na cidade.



Dessa forma, os cadastros para as novas turmas dos cursos de Design de Sobrancelhas e Depilação começam no dia 10 de fevereiro, e para as de turmas de Barbeira e Cabeleireira, no dia 11 de fevereiro.

Mais informações sobre idades, como se inscrever e locais serão divulgadas em breve.