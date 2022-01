Traficante de drogas é preso em flagrante em Mesquita - Ilustração/ Pixabay

Publicado 23/01/2022 13:00

Um indivíduo suspeito de participação no tráfico de drogas foi preso em flagrante por Policiais Militares do 20º BPM, neste sábado (22), em Mesquita, na Baixada Fluminense.



O traficante foi flagrado por agentes da PM comercializando drogas no Bairro Juscelino após populares denunciarem a ação.



Segundo o 20º BPM, o indivíduo, que não teve a identidade divulgada, tentou fugir do local ao avistar as viaturas, mas não obteve sucesso. Com ele, foram encontrados e apreendidos uma réplica de fuzil, um rádio portátil, 260 pinos de cocaína e 624 pedras de crack.



Por fim, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde o criminoso permaneceu preso.