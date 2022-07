Mesquita sedia Torneio Regional Sudeste de Rugby em Cadeira de Rodas - Thelma Vidales/ABRC

Publicado 16/07/2022 10:36

Mesquita sedia a primeira edição do Torneio Regional Sudeste de Rugby em Cadeira de Rodas. Competição acontece nos dias 16 e 17 de julho, na Vila Olímpica Municipal, localizada na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama. Os jogos serão abertos ao público e também transmitidos pela internet, a partir do canal da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, a ABRC, no endereço youtube.com/c/ABRCRugby.



A disputa envolverá os times Irefes Quad Rugby, do Espírito Santo; o Minas Quad Rugby, de Minas Gerais; e o Santer Rio, do Rio de Janeiro, sendo este último o atual campeão brasileiro da modalidade.



Para o presidente da ABRC, esta é uma oportunidade de mostrar ao público um esporte de extrema adrenalina e os benefícios do esporte de alto rendimento na reabilitação e na inclusão da pessoa com deficiência.



“Hoje, o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking mundial de melhores seleções. Com o crescimento da modalidade e a ampliação do calendário de torneios regionais, também aumentam as oportunidades de trabalho e capacitação para profissionais interessados em ingressar no paradesporto. São oportunidades multidisciplinares, desde staffs técnicos, preparadores físicos, classificadores, árbitros e médicos, entre outros”, avalia José Higino.



“A inclusão e o esporte são pautas extremamente importantes e que estão entre as prioridades de Mesquita nos últimos anos. Além disso, só quem já assistiu a um jogo de rugby em cadeira de rodas sabe o quão instigante é esse tipo de competição. Emoção e lição superação garantidas ao público”, comentou Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.



Programação



Sábado, dia 16, as partidas acontecem no turno da tarde, a partir de 13h, com Minas Quad Rugby enfrentando Irefes Quad Rugby. Às 15h30, é a vez do Santer Rio jogar contra o Minas Quad Rugby. Por fim, às 18h, o Santer volta à quadra, desta vez para competir contra o Irefes Quad Rugby.



Domingo, dia 17, as atividades serão principalmente no turno da manhã, começando pela partida entre Irefes e Minas, a partir das 8h. Em seguida, Santer e Irefes se enfrentam, às 10h30. O último jogo será do Minas contra o Santer, com previsão de início para às 12h30.