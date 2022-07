Assistência Social promove festa julina em Mesquita - BEA SILVA

Publicado 21/07/2022 17:30 | Atualizado 21/07/2022 17:34

A Assistência Social de Mesquita promoveu uma festa julina para os usuários dos CRAS e do Centro de Longevidade. A festividade contou com danças, brincadeiras e comidas típicas.



A subsecretária da pasta, Nara Cristina Lucena ficou feliz e realizada. “A nossa intenção era proporcionar um momento para as pessoas se divertirem e descontraírem. Às vezes, nos preocupamos demais com os afazeres do dia a dia, que nos esquecemos de separar um instante para brincar. Por isso, reunimos todos em um mesmo local para valorizar o coletivo e estimular a troca e o fortalecimento de vínculos”, explica.



Para a realização do evento, os mesquitenses embarcaram em um ônibus da cidadania e partiram em direção ao Centro de Referência em Assistência Social Juscelino, onde a festividade aconteceu.



Celebração contou com os usuários dos CRAS e do Centro de Longevidade

A mesquitense Dalila Costa, de 67 anos, também estava muito bem trajada. Inclusive, com a saia que a própria customizou. “Eu sempre procuro estar presente nas atividades. Curto muito e não tenho vergonha. Acredito que enquanto há vida, há esperança”, ressalta.