Mesquita abre semana com mais ações sociais - BEA SILVA

Publicado 19/07/2022 21:37

A Prefeitura de Mesquita abre a semana com mais três edições do 'Mesquita em Ação'. Os serviços serão dispostos de 9h às 13h em três locais diferentes. Nesta quarta-feira, dia 20, a iniciativa estará na rua Ambrósio, na esquina com a rua Zeferino, na Vila Emil.



“O Mesquita em Ação é, também, um exercício de cidadania. Estamos levando informação aos moradores, para que eles conheçam o que é ofertado pela prefeitura e que é direito deles usufruir”, explica a subsecretária municipal de Assistência Social, Nara Cristina Lucena.



O projeto conta com o auxílio de outros setores, como a Fazenda, o Meio Ambiente, a Defesa Civil e a Saúde, entre diversos outros. Isso para que, assim como as demais, as ações contem com serviços ampliados. Como, por exemplo, a emissão de Carteira de Trabalho Digital e do Cartão de Estacionamento para Idosos e Deficientes, da inscrição no Cadúnico e do cadastro para o Vale Social.



A pasta reforça que os serviços de beleza também estão presentes, com maquiagem, trancista, colocação de cílios, corte de cabelo e design de sobrancelhas.

Última edição aconteceu no Conjunto Tetracampeão, em Cosmorama, no sábado (16) BEA SILVA

Na última edição do evento, foram realizados 1.071 atendimentos. Entre os diversos serviços oferecidos pela prefeitura de Mesquita, a inscrição para o Cadastro Único foi campeã, com 174 atendimentos.