Mesquitense Julio Braz, da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas e servidor efetivo da Prefeitura de MesquitaMárcio Maio/PMM

Publicado 19/07/2022 17:57

A primeira edição do Torneio Regional Sudeste de Rugby em Cadeira de Rodas, realizado na Vila Olímpica de Mesquita, terminou com um mesquitense campeão. Julio Braz, da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas e servidor efetivo da Prefeitura de Mesquita, é um dos atletas da equipe vencedora, o Minas Quad Rugby, de Minas Gerais.



“Foi um desafio participar da organização e também jogar. Mas foi muito gratificante, porque aconteceu na cidade em que nasci. Foi uma das melhores experiências que já tive. Que venham mais oportunidades assim. Quanto mais torneios, mais visibilidade para o rugby em cadeira de rodas e mais oportunidades de formar novos profissionais e classificar atletas”, declarou o rapaz, que tem 31 anos e dá expediente justamente na Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.



Julio nasceu em Mesquita e foi criado no Centro da cidade. Hoje, porém, mora no bairro Edson Passos.



Os jogos aconteceram na tarde de sábado e na manhã de domingo, envolvendo os times Irefes Quad Rugby, do Espírito Santo; o Santer Rio, do Rio de Janeiro; e o Minas Quad Rugby, de Minas Gerais. A classificação final terminou com o Minas em primeiro lugar, seguido do vice-campeão Santer, que derrotou o Irefes no último dia por 43 X 27.

Torneio Regional Sudeste da modalidade aconteceu no último fim de semana, na Vila Olímpica Municipal Márcio Maio/PMM

Para entregar as medalhas, dois convidados especiais foram chamados. Heitor Azeredo, influenciador digital cadeirante de apenas 9 anos, foi quem deu as medalhas de prata aos jogadores do Santer. Já a equipe do Minas recebeu suas medalhas douradas de Jefferson Maia, o primeiro capitão da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas, no lendário Torneio Maximu’s, na Colômbia, em 2008.



Para Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, garantir a inclusão no esporte é uma das pautas extremamente importantes para a pasta. “Temos sorte de contar com o Julio Braz no nosso quadro efetivo de funcionários, o que nos coloca em contato maior com o rugby em cadeira de rodas. Mas nossa intenção é trazer para Mesquita mais competições que possam servir de exemplos para os mesquitenses. Mesmo porque a nossa Vila Olímpica tem essa acessibilidade”, defende.



A Vila Olímpica Municipal fica na avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama.