Aulas de hidroginástica em Mesquita - PMM

Publicado 18/07/2022 19:44

Os alunos da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita terão férias até o dia 31 de julho, com exceção da Escola Municipal de Artes da Chatuba, que terá aulas normalmente.



Com isso, as oficinas ofertadas no Campo da Bica, Praça PEC, Vila Olímpica, Tênis Clube de Mesquita, na sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e no Centro Cultural Mister Watkins, por exemplo, estarão paralisadas durante esse período. Enquanto isso, os professores estarão em planejamento para o próximo período de atividades.



O atendimento ao público na secretaria da pasta, porém, permanecerá inalterado, informou a organização.



A sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo fica na Estrada Feliciano Sodré 2.931. Lá, são oferecidas gratuitamente oficinas e atividades para todos os públicos, além do incentivo às práticas culturais, esportivas e de qualificação ao alto rendimento. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.