Os cinco conselheiros tutelares de Mesquita: Gelson dos Anjos, Gessica Almeida, Carlos Roberto Pereira, Sueli Emídio e Luiz Carlos Lobato - Divulgação/ PMM

Publicado 18/07/2022 20:23

Os Direitos das Crianças e Adolescentes entraram em debate durante o 6º Encontro dos Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares da Regional da Baixada Fluminense realizado no Centro Cultural Mister Watkins, em Mesquita.



O evento foi organizado pelo Conselho Tutelar de Mesquita, a Subsecretaria Municipal de Assistência Social e a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ). O tema foi “32 Anos do ECA: A Luta Incessante pela Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”.



“A nossa paz começa no sorriso das crianças, que é puro, sincero e ingênuo. Quanto mais conhecimento tivermos, mais preparados estaremos para garantir que os direitos dessas crianças e adolescentes sejam respeitados. Nesse sentido, encontros como este são fundamentais nas nossas agendas”, explicou o conselheiro Luiz Carlos Lobato, que também é o atual presidente do Conselho Tutelar de Mesquita.



Participaram da mesa de debate as assistentes sociais Elizete Alvarenga Pereira, doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, e Vanessa Saraiva, doutoranda da UERJ. Ambas valorizaram a participação do público, que, segundo elas, foi mais ativa do que costuma ser em outros encontros.



Formação continuada



A Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita já incentiva e promove ações de formação continuada na cidade. Agora, porém, está em processo de oficialização, criando um plano municipal específico para essa prática.



“A teoria é de extrema importância, mas a prática traz uma vivência que fortalece nossos conhecimentos. Quando acontece um momento assim, em que diversas pessoas, que enfrentam realidades que podem parecer comuns em alguns aspectos, mas que são totalmente diferentes em outros, a troca de experiências se torna incrivelmente rica. A gente sai desses encontros com uma base ampliada”, comentou Nara Cristina Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita.



A sede do Conselho Tutelar funciona em Edson Passos, a poucos passos da estação de trem de mesmo nome, na Avenida Marechal Castelo Branco 122. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No entanto, há um plantão 24 horas, que pode ser acionado pelo WhatsApp (21) 98598-1015.