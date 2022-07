Serviços de recapeamento e sinalização em ruas de Mesquita - PMM

Serviços de recapeamento e sinalização em ruas de MesquitaPMM

Publicado 20/07/2022 22:37

A Prefeitura de Mesquita, por meio da pasta de serviços públicos, realizou uma série de serviços em algumas ruas do município. Para a pasta, o trabalho é essencial para o fluxo de veículos, e evita congestionamentos e acidentes, garantindo mais segurança aos pedestres.



Nesta semana, equipes de serviços públicos estiveram na rua Cosmorama, realizando reparos na sinalização.

Serviços de recapeamento e sinalização em ruas de Mesquita PMM

Após o fim da obra de recapeamento da via, foram iniciados os trabalhos de demarcação da sinalização horizontal da rua Marcial, em. No local, foi realizada a demarcação do fluxo da via e das vagas de estacionamento, além das faixas de pedestres.“Toda essa sinalização é muito importante para a circulação de veículos e pedestres de forma segura e organizada”, informou a organização.