Avenida Baronesa de Mesquita ganha sete mudas de pau-brasil - BEA SILVA

Publicado 20/07/2022 19:15

Em prol do Dia Mundial de Proteção às Florestas, comemorado em 17 de julho, equipes de Meio Ambiente se juntaram à ONG Via Verde para o plantio de sete mudas de pau-brasil na ciclovia da Avenida Baronesa de Mesquita, em frente à Estação Edson Passos.



“Essa é uma espécie muito simbólica, cultural e histórica. Então, aproveitamos a data comemorativa para trazer mais mudas desta espécie já ameaçada para a nossa cidade”, declarou o presidente da ONG Via Verde, Marcelo Costa, o responsável pela doação das sete mudas plantadas.

Mudas de pau-brasil na ciclovia da avenida Baronesa de Mesquita, logo em frente à Estação Edson Passos BEA SILVA

Algumas áreas ao redor do plantio também serão contempladas com mudas de pau-brasil, informou a pasta. Este é o caso da, que será o lar do novo Bosque Pau-Brasil. Uma iniciativa da ONG Via Verde, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mesquita.“Nossa ideia é transformar aquele local, para que ele proporcione a interação com a espécie. Isso permitirá que a população trabalhe também com a sua consciência e preservação do meio ambiente, além de deixar a área mais bonita”, apontou a responsável pela Educação Ambiental do município,