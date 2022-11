Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama, Mesquita - Divulgação

Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama, MesquitaDivulgação

Publicado 25/11/2022 20:39

A Prefeitura de Mesquita preparou uma programação especial para os mesquitenses na Vila Olímpica Municipal, no Cosmorama. A manhã desta sábado (26) será repleta de diversão, cultura e lazer. Para isso, haverá feira de artesanato, recreação e contação de histórias, além da participação da Biblioteca Municipal Pública de Mesquita. A ideia é que as atrações fiquem disponíveis das 9h ao meio-dia.



“Nossa ideia é fazer um encontro em que a família inteira tenha algo para fazer. A participação da equipe da nossa biblioteca também será importantíssima, pois será possível fazer a inscrição no evento. Os inscritos podem ir à Biblioteca Municipal Pública de Mesquita, no segundo andar do Centro Cultural Mister Watkins, e pegar emprestados livros para lerem em casa”, avisa o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues.



O programa especial na Vila Olímpica Municipal tem o apoio da Corrida Federal Rosa.



Corrida



A Corrida Federal Rosa é organizada pelo Instituto Federal Kids, da Associação de Delegados da Polícia Federal, com a poio do SESC. A intenção é chamar atenção contra a violência doméstica. A concentração está marcada para 7h30, na Vila Olímpica. A saída deve acontecer às 8h, da Vila Olímpica até a Praça da Telemar, pela Avenida Baronesa de Mesquita.



Devido à realização da Corrida de Rua Federal Rosa, haverá interdição total na Avenida Baronesa de Mesquita, no trecho entre a Rua Cosmorama e a Avenida Eternidade. Além disso, a Avenida Baronesa de Mesquita também estará interditada, mas apenas no sentido Nilópolis, da Avenida Eternidade até a Rua Raul, ou seja, até a altura da Praça da Telemar.