Prefeitura oferecerá tratamento farmacológico gratuito aos pacientes residentes na cidade.Divulgação

Publicado 02/02/2022 14:28 | Atualizado 02/02/2022 14:31

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou o programa PrEP Saquarema. Voltado a todas as pessoas que estão expostas à infecção por vírus HIV, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) vai oferecer tratamento farmacológico gratuito aos pacientes residentes na cidade.

PrEP

A Profilaxia Pré-Exposição consiste no uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes da exposição sexual ao vírus, para reduzir a probabilidade de infecção pelo HIV. O objetivo da PrEP é prevenir a infecção e promover uma vida sexual mais saudável. O tratamento, ora descentralizado pelo SUS, combina medicamentos em um único comprimido, impedindo que o HIV se estabeleça no organismo. Importante destacar que a PrEP não previne outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e, portanto, deve ser combinada com outras formas de prevenção.

De acordo com o médico infectologista Rodrigo Neves, da Secretaria Municipal de Saúde, qualquer pessoa sexualmente ativa pode ficar exposta ao vírus HIV. Contudo, há grupos sensíveis para os quais a PrEP é indicada: “Comumente, a PrEP é prescrita para os grupos em situação de maior vulnerabilidade e que tenham práticas de maior risco para infecção pelo HIV. Podemos citar homens que fazem sexo com homens; população trans; profissionais do sexo; e casais sorodiferentes (quando um possui HIV e o outro não) que têm relações sexuais sem usar camisinha”. Uma das condições para participação no programa é que, a contar do dia da consulta, o paciente não tenha passado por exposição sexual de risco (sem preservativo) há menos de 30 dias.

O atendimento

O atendimento do programa PrEP Saquarema terá início de forma on-line, pelo WhatsApp número 22 99848-1209. Após iniciar contato, serão feitas algumas perguntas às quais o paciente deverá responder para agilizar o atendimento. No dia da consulta, será necessário apresentar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Aqueles que possuírem o comprovante de vacinação contra a Hepatite B também poderão apresentar o documento.

As consultas serão realizadas no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que funciona na Rua Waldyr Macedo 180, casa 1 - Verde Vale, ao lado da Cidade da Saúde. Os atendimentos ocorrerão das 09 às 14 horas por ordem de chegada.