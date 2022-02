Acusada agrediu a vítima com uma marreta - Reprodução internet

Publicado 24/02/2022 09:10 | Atualizado 24/02/2022 12:36

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira, 22, uma mulher por tentativa de homicídio em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.



O caso aconteceu em uma imobiliária localizada na Rodovia Amaral Peixoto, no KM 71, em Bacaxá, quando a acusada chegou ao local com uma marreta e atacou a vítima com vários golpes. Ela foi contida por populares até a chegada da polícia.



De acordo com a PM, a tentativa de homicídio foi motivada por um desentendimento relativo à documentação de imóveis consignados na imobiliária.

A vítima sofreu escoriações e alguns hematomas e foi encaminhada para o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, em Bacaxá. Já a acusada foi presa e levada para a 124ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Marreta usada pela mulher divulgação