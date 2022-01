Assim como em Paris, filas de pessoas têm se formado em várias cidades do mundo em busca de testes contra a Covid-19 - AFP

Publicado 07/01/2022 15:08 | Atualizado 07/01/2022 15:13

Nova York - As intermináveis filas em centros de testagem contra a Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa são um indicativo da preocupação com o aumento de diagnósticos positivos da doença. Impulsionada pela variante ômicron, o mundo registrou mais de 2,5 milhões de casos de covid, pelo quarto dia seguido.

Na segunda-feira, o número de infectados foi de 2,52 milhões de pessoas; na terça-feira, 2,54 milhões; na quarta, 2,51 milhões; e na quinta-feira, 2,52 milhões. Antes do novo surto, o recorde de casos positivos, no intervalo de 24 horas, era de 905 mil.

Os Estados Unidos, com registros de 4,22 milhões de casos em apenas uma semana, puxam a fila do 'tsunami de casos, alertado pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "A ômicron pode parecer menos severa, mas não pode ser considerada leve", disse Tedros.

Em meio ao caótico cenário, a queda no número de mortes causadas pela doença no mundo é um alento. O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem sido fundamental para a redução da média móvel de óbitos, abaixo de seis mil por dia pela 1ª vez desde outubro de 2020.



Confira os países com mais casos confirmados nos últimos sete dias:



- Estados Unidos: 4,22 milhões

- França: 1,44 milhão

- Reino Unido: 1,27 milhão

- Itália: 994 mil

- Espanha: 789 mil

- Argentina: 418 mil

- Índia: 387 mil

- Austrália: 367 mil

- Turquia: 345 mil

- Canadá: 283 mil