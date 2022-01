Taça Libertadores - Reprodução

Taça LibertadoresReprodução

Publicado 29/01/2022 12:40

Rio - Na última semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou o seu guia médico, e informou que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória para todos os atletas que atuam em suas competições. Já a Conmebol, optou por seguir um caminho diferente, e não exigirá a vacinação para os atletas que disputarão a Copa Libertadores e a Copa Sulamericana. No entanto, jogadores que não se vacinarem terão problemas do mesmo jeito.

Isso porque, na maioria dos países que sediam jogos das competições sulamericanas, é obrigatório mostrar o comprovante de vacinação. Ou seja, mesmo que a Conmebol não imponha tal ato, os atletas precisarão tomar a vacina para poderem entrar nos países. A informação é do portal Uol Esporte.

A vacinação, inclusive, é um assunto que é comentado diariamente nos bastidores do futebol. Na última convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, deixou de convocar o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madrid, pois o atleta não possuia o ciclo vacinal completo.