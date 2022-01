A prefeitura atendeu um pedido dos moradores através da Câmara Municipal - Divulgação

Publicado 31/12/2021 18:04 | Atualizado 31/12/2021 18:10

Nilópolis - A entrada do município de Nilópolis, no bairro de Olinda, no limite com a cidade do Rio de Janeiro, em Anchieta, ganhou um novo pórtico. O local recebeu do Governo Municipal nova iluminação, limpeza, jardinagem e pintura. Além do portal, a Praça Joaquim Manoel Casimiro, também recebeu nova roupagem, atendendo um pedido antigo da população nilopolitana.

A prefeitura atendeu um pedido dos moradores através da Câmara Municipal, em iniciativa do vereador Leandro Hungria (Solidariedade). A entrega à população aconteceu na última semana, na altura das ruas Getúlio de Moura e Getúlio Vargas.