A vacinação está sendo oferecida nos Postos Central, Paiol, Cabral e Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E no sábado, das 9h às 12h, apenas no Posto Central - Divulgação / PMN

Publicado 15/02/2022 19:32 | Atualizado 15/02/2022 19:35

Nilópolis - Nilópolis avança no calendário de vacinação contra a Covid-19 e imuniza com a quarta dose imunossuprimidos (autoimunes) com 18 anos ou mais. O município também continua a vacinar com a primeira, segunda ou terceira dose pessoas de 12 anos ou mais. A vacinação está sendo oferecida nos Postos Central, Paiol, Cabral e Novo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E no sábado, das 9h às 12h, apenas no Posto Central.

Imunossupressão (autoimunes)

São imunossuprimidas pessoas que realizam quimioterapia para tratamento de câncer, transplantados, pacientes com HIV, pessoas que realizam hemodiálise e que possuem doenças inflamatórias crônicas, entre outras. Eles devem levar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e cartão do SUS ou CPF.

Menores de 17 anos também precisam levar documento de identidade com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação. Quem tem comorbidades precisa levar documento que comprove a doença.

Pontos de vacinação

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol