As investigações para identificar todos os responsáveis e envolvidos no crime continuam - Divulgação / Polícia Civil

As investigações para identificar todos os responsáveis e envolvidos no crime continuamDivulgação / Polícia Civil

Publicado 16/02/2022 10:14

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) apreenderam, nesta terça-feira (15/02), um veículo roubado e farto material para clonagem e adulteração de carros. A ação aconteceu após denúncia anônima e troca de informações do Setor de Inteligência.

De acordo com os agentes, o imóvel em Nilópolis, servia como desmanche e clonagem de carros roubados. Após a apreensão do veículo e do material, a perícia foi realizada no local.

As investigações para identificar todos os responsáveis e envolvidos no crime continuam.