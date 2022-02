Treinamento de Mapa de Calor da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 16/02/2022 17:58 | Atualizado 16/02/2022 18:11

Nilópolis - A Águas do Rio busca oferecer, através da tecnologia, um serviço com profissionais cada vez mais capacitados. Pensando nisso, as equipes da concessionária dos setores Comercial, Melhorias e Cadastros Técnicos iniciaram um treinamento que contribui para o diagnóstico do abastecimento de água em Nilópolis, e em outros município da Baixada Fluminense.

Os participantes atuam nas cidades de Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e Japeri. Eles conheceram a tecnologia que permite identificar problemas no fornecimento de água, de forma rápida e precisa, através do Mapa de Calor.

O curso foi ministrado pelo supervisor Comercial, Vinícius Matta, formado em Geoprocessamento - Divulgação O curso foi ministrado pelo supervisor Comercial, Vinícius Matta. Formado em Geoprocessamento, ele compartilhou com os colaboradores como utilizar o sistema de análise geográfica, que já é usada na companhia com eficácia. “Nós catalogamos as localidades que apresentam problemas de vazamento, consultando as ordens de serviços e endereços. A partir daí, inserimos os dados no mapa e conseguimos definir as áreas mais sensíveis. Essas informações contribuem para o planejamento das ações operacionais”, explica Vinícius.

De acordo com Miriam Lemos, coordenadora Comercial, o Mapa de Calor permite a visualização dos dados, através de cores e em duas dimensões. “A variação nas cores mostra como o fenômeno está agrupado. Quanto mais intensa a cor no mapa, maior é a incidência de falta d`água na localidade demarcada. É muito válido esse treinamento com os demais setores, uma vez que já estamos utilizando o sistema. Assim, alinhamos todas as equipes e podemos oferecer um serviço de excelência”, afirma Miriam.

Segundo o diretor-executivo, Vitor Hugo, a qualificação aprimora o conhecimento dos funcionários e resulta no sucesso da empresa. “Prezamos a oferta de serviços de excelência para o nosso cliente. Por isso, apostamos na contratação de profissionais qualificados. Poder realizar a interação entre os colaboradores a partir da troca de experiência, além de unir as equipes, gera motivação, pois os funcionários percebem que estão sendo valorizados e que a empresa apoia o crescimento de cada um”, avalia.