Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento - Alexandre Simonini

Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimentoAlexandre Simonini

Publicado 04/05/2022 19:20 | Atualizado 04/05/2022 19:22

Nilópolis – O posto do Detran-RJ de Nilópolis, realiza neste sábado (07/05), o 57º mutirão de atendimentos, para oferecer vagas extras ao cidadão nilopolitano, assim como em todo o Estado. Na unidade, do Centro, haverá vagas para identificação civil, habilitação, veículos e carteira da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP).Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas começaram a serem disponibilizadas nesta quarta-feira (04/05).