Programas Empresa Cidadã 1 e 2 pagam benefícios na segunda e quarta que vem

Niterói - Será na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, o pagamento da folha dos inscritos no programa Empresa Cidadã 1 criado pela Prefeitura para mitigação da crise econômica provocada pela covid-19. Já os inscritos no Empresa Cidadã 2 receberão os recursos na quarta seguinte, dia 5.

O programa Supera Mais, de oferta de capital de giro para empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão, feito pela Prefeitura em parceria com a AgeRio, atenderá prioritariamente as cerca de 600 micro e pequenas empresas que ficaram mais tempo fechadas por causa dos decretos de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.