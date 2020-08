Niterói - O prefeito Rodrigo Neves sancionou, em solenidade no Solar do Jambeiro, a lei que regulamenta as cotas para candidatos negros e pardos nos concursos públicos realizados pela Prefeitura. A Câmara de Vereadores havia aprovado no dia 6 de julho o Projeto de Lei que determina a reserva das vagas. A medida está prevista no Estatuto Municipal de Igualdade Racial (Lei 3010/2014). Rodrigo ressaltou que a nova lei é mais um passo fundamental para a redução de desigualdades históricas.

“Niterói é a primeira cidade do estado a ter um Estatuto de Igualdade Racial, uma lei municipal com um conjunto de diretrizes para a promoção da igualdade racial. A lei que eu sanciono hoje regulamenta um artigo deste estatuto sobre as cotas para concursos públicos em Niterói. É uma grande conquista para a cidade. É preciso implementar políticas afirmativas, sejam de transferência de renda, sejam de cotas raciais, para reduzir O Dia as desigualdades na nossa cidade. Acredito que essa legislação dá uma contribuição extraordinária para construirmos uma Niterói com mais oportunidades para todos”, exclamou o prefeito na cerimônia realizada na última quinta (30).

De acordo com a lei, ficam reservadas aos negros e pardos 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos em cargos efetivos e empregos públicos no Poder Executivo de Niterói e em entidades da administração indireta. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a três. A Lei entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando aos editais de concurso já publicados.

A subsecretária da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Ceppir), Celecina Rodrigues, falou da felicidade de morar em um município onde o negro tem espaço e voz na luta por políticas afirmativas: “É um momento de festejar, pois é um orgulho viver em um município como Niterói, que escreve hoje um capítulo tão lindo em sua história. E é emocionante que o povo negro tenha uma notícia tão importante como essa em um momento tão difícil, enquanto enfrentamos essa pandemia. Vamos celebrar essa vitória, mas a luta continua”.

"Faço parte do movimento negro há mais de 20 anos. Eu entendo que é uma luta de todos, não é uma luta do branco, do preto ou do pardo, nem da direita, nem da esquerda. Temos que nos unir para acabar com o racismo e a discriminação. Hoje é um dia de festa para comemorarmos essa vitória que é do Executivo, da Câmara e dos movimentos sociais. Estamos evoluindo: já temos as cotas, as delegacias especializadas e os serviços de atendimento. Então minha palavra é uma palavra de otimismo, esperança, de confiança", disse o juiz federal William Douglas.

A coordenadora-geral do Fórum Municipal de Mulheres Negras, Ana Cristina Duarte, lembrou dos colegas de movimentos sociais que lutaram pela implementação da lei de cotas em Niterói: “Nesse momento, de pandemia, onde a nossa população preta e pobre é que mais sofre, vemos que a situação em Niterói é diferente, por causa de programas como o Renda Básica Temporária e a distribuição de cestas básicas, que deram dignidade para os niteroienses. E o programa de cotas no serviço público será mais uma oportunidade para criarmos justiça social e reduzir as desigualdades na nossa cidade”.

“Eu não vou conseguir expressar em palavras tudo que estou sentindo neste momento. Mas digo uma coisa: essa lei vai ser um marco para o negro e para a cidade de Niterói”, afirmou o representante da OAB-Niterói, Sérgio Fernandes.