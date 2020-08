Apae de Niterói comemora 55 anos de atendimento aos niteroienses mais especiais

Niterói - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) completou neste domingo (02) 55 anos de instalação na Cidade Sorriso. A comemoração - sem festa devido à pandemia - é justa e necessária: a instituição, filantrópica e sem fins lucrativos, cada vez mais luta financeiramente para manter seus serviços de atendimento em saúde, educação e assistência social às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e THA/autismo. Sediada na Rua Professor Ismael Coutinho s/nº, no Centro, é hoje presidida em segundo mandato por Sonia Maria Monteiro Saraiva dos Anjos, que dá prosseguimento à missão de potencializar as capacidades e habilidades de cada indivíduo com necessidade especial e sua família. (Confira a galeria de fotos ao final da matéria)

O primeiro presidente foi Wolney Bastos, seguido de Rosa Abi Ramia Haddock Lobo - ambos, personagens fundamentais na história da fundação. A entidade começou suas atividades com a orientação aos pais, enquanto se preparava para um atendimento direto à criança, ocupando uma sala cedida dentro da Associação Pestalozzi de Niterói, em Pendotiba. Em dezembro de 1968, com o auxílio da família Scisinio Dias, que emprestou uma loja, e de iniciativas particulares, que doaram as macas para fisioterapia, a associação começou a atender três crianças em tratamento de reabilitação motora. O desenvolvimento foi rápido e, em seis meses de existência, a Apae, necessitou de mais espaço para um melhor atendimento e se transferiu para a Rua Alexandre Moura, no bairro de São Domingos. Na ocasião, cobria também a demanda de São Gonçalo.

Com uma equipe de 46 funcionários distribuídos nas várias áreas de atuação, a Apae de Niterói hoje atende mensalmente cerca de 332 pacientes com deficiências - intelectual e múltiplas - dos primeiros meses à idade adulta, sendo a maioria deles usuária de mais de um serviço dentre os oferecidos, que são: Estimulação Precoce, CIAPA (Centro de Integração e Atendimento ao Paciente Autista), CAA (Comunicação Alternativa e Ampliada), Ambulatório e Serviço de Proteção Social Básica, Convivência e Fortalecimento de Vínculos através de projetos de oficina de reforço escolar, oficina de artesanato, oficina de reciclagem, oficina de artes, banda marcial, capoeira, educação física, yoga e muay thai.

A verba que mantém as atividades vem do SUS, da contribuição mensal de sócios e do convênio com Enel para contribuições por débito na conta de luz autorizado pelo cliente. E com o iminente retorno às atividades paralisadas com a pandemia do novo coronavírus, ainda sem data agendada para acontecer, as necessidades de EPIs, material de higiene e limpeza aumentarão em concomitância aos cuidados ainda necessários, segundo recomendação das autoridades em segurança sanitária.

"Frente às adversidades que estamos vivenciando, não poderíamos deixar essa data passar despercebida. Aproveitamos essa oportunidade para agradecer a solidariedade de nossos parceiros e doadores, e convidamos a todos para, assim que possível, virem nos fazer uma visita, quando a pandemia enfim terminar", convida Sonia dos Anjos. Foram presidentes Maria Martha Boeira Fellows (1969 a 1990), Leda Rocha da Silva (1990 a 1994), Simone Garrido Esteves Fernandes (1994 a 1998), Lenita Teixeira Duval (1998 a 2002), Rosane Barbosa Faria de Almeida (2002 a 2004), Julio Vicente Ribeiro Filho (2005 a 2010), Marcos Moutinho Cabral (2011 a 2012), Norma Correa Pires (2012 a 2016), além da atual (desde 2017 até 2022).