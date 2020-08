Desassoreamento do canal de Itaipu vai restabelecer ligação da lagoa com o mar

NITERÓI - Ligada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), a Subsecretaria de Rios e Canais iniciou o desassoreamento do canal de Itaipu para restabelecer a ligação do mar com a lagoa. A previsão da equipe é que o trabalho seja concluído em um mês. De acordo com a secretária municipal da pasta, Dayse Monassa, as correntes marítimas levaram para o local a areia que foi depositada nas últimas ressacas. Aos poucos, a maré se desloca e carrega essa areia para o canal, que agora está sendo retirada e levada para as praias laterais ao canal. “As equipes vão trabalhar diariamente, inclusive, aos sábados e domingos. Estamos repetindo a operação realizada no fim de 2019, quando houve o fechamento do canal. Este é um processo natural de depósito de areia”, explica.

A Prefeitura atua na gestão das lagoas da cidade em parceria com o Instituto Estadual de Ambiente (Inea). O sistema lagunar é de responsabilidade do governo estadual legalmente. No entanto, em 2013, o governo municipal assinou um contrato de cogestão das lagoas com o Estado e colabora no processo de recuperação do sistema. De acordo com o comitê gestor de lagoas da Prefeitura, a abertura do canal foi realizada em 1979, com o objetivo de reduzir o espelho d’água da lagoa de Itaipu e fazer com que as trocas de água entre mar e lagoa se tornassem permanentes. Demorou 40 anos para ocorrer o impedimento deste fluxo, no caso de obstrução, cuja areia foi retirada com máquinas para manter esta troca.