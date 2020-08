Homem é preso em flagrante ao cortar cabos telefônicos de postes no Vital Brazil

NITERÓI - Policiais militares do 12º BPM prenderam dois homens que furtavam cabos de telefonia em postes do bairro do Vital Brazil. Após denúncias de moradores do número 747 da Avenida Almirante Ari Parreiras, por volta das 2h da manhã, os PMs chegaram em tempo de perseguir dois suspeitos. Um deles, identificado como Wellington da Conceição Crispim, de 34 anos, foi detido com uma sacola cheia de fios furtados e uma faca. Ele foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde permanece preso sob ocorrência de número BOPM 3564964 e RO 076-3594/2020. O comparsa de Wellington fugiu do local.