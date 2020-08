Repressão policial a baile funk na Grota termina em tiroteio e morte

NITERÓI - Um rapaz de 23 anos morreu após trocar tiros com PMs do 12º batalhão durante a realização de um baile funk na comunidade da Grota do Surucucu, no bairro de São Francisco. Os policiais foram até o local para cumprir ordens do comandante, coronel Sylvio Guerra, de coibir o evento não autorizado, chamado de "Domingueira da Síria", quando tiveram a viatura cercada por diversos homens armados. Um deles, Victor Francisco Pereira, vulgo Vitinho, foi ferido e levado pela própria guarnição para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos (por se trata de área conflagrada, não foi possível acionar o Corpo de Bombeiros). Com ele foram apreendidos uma pistola Clock YME 141, dois carregadores (um alongado), 28 munições intactas de calibre 9mm e um rádio transmissor. Contra "Vitinho" já existem três mandados de prisão: n°s 0026428-47.2019.8.19.0002.01.0002-09; 0016796-94.2019.8.19.0002.01.0001-10; 0025962-53.2019.8.19.0002.01.0002-06. A ocorrência desta madrugada foi registrada com os números de BOPM 3095158 e RO 951-00477/2020.