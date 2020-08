Comunicação Assertiva: curso de Taiana Jung treina habilidade em relações interpessoais

Comunicação Assertiva ministrado por Taiana Jung, que atua há 15 anos com gestão de relacionamento, docência, avaliação, pesquisa participativa e planejamento estratégico. O tema abrange a eficácia da comunicação além das técnicas, e sim por meio do autoconhecimento e do entendimento das emoções. Informações sobre inscrições e custos no link NITERÓI - Começa no próximo dia 24 um treinamento emministrado por Taiana Jung, que atua há 15 anos com gestão de relacionamento, docência, avaliação, pesquisa participativa e planejamento estratégico. O tema abrange ada comunicação além das técnicas, e sim por meio doe do. Informações sobre inscrições e custos no link https://provocar.kpages.online/copia-1595601299

Taiana explica a proposta: "Em um novo cenário como o que estamos vivendo, somos provocados a mudar comportamentos e hábitos e consequentemente investir em novos conhecimentos. Estamos mais tempo em casa, reaprendendo a lidar com a rotina doméstica e ainda equilibrando com a rotina profissional. Nossas emoções estão passando por um nível de estresse que, até então, nunca fomos expostos. O nível de assertividade da comunicação com a família, amigos e colegas de trabalho, por exemplo, vem perdendo espaço para posicionamentos passivos ou agressivos, a depender do interlocutor e do grau da emoção envolvida. Tudo isso, devido à dificuldade de gestão da emoção, baixo autoconhecimento e elevado nível de estresse como já citado", descreve.

De acordo com a coach, para melhorar isso, é necessário desenvolvermos as nossas habilidades em situações de relacionamentos interpessoais, como inclusive a capacidade de discordância e concordância, ou seja, sabendo dizer não ou sim sem medo; assim como pedir sem ter constrangimento e expressar sentimentos positivos ou negativos sem medo.

"A pessoa com comportamento assertivo se conhece melhor, sabe o que quer da vida, respeita os seus sentimentos e consequentemente respeita os dos outros também, sendo flexível e com alta capacidade de escuta. E tudo isso junto faz uma mágica incrível", comenta. "A assertividade é passível de aprendizagem e de constante modificação ao longo da vida, mas necessita de prática contínua e gradativa. Começa em casa, mas deve ser trabalhada em todos os espaços de desenvolvimento cognitivo e emocional, como escolas, universidades, organizações e empresas. Nós somos seres inconstantes, que vivemos em um mundo mais inconstante ainda. Por isso, a assertividade é uma aprendizagem e um exercício ao infinito".

Taiana é mestre em Estudos Populacionais e Pesquisa Social (Ence/IBGE), personal coach (SBC), mediadora de conflitos (Emerj), comunicadora (ER), especialista em Organização Espacial do Rio de Janeiro e licenciada em Geografia (UFF). Na área acadêmica, atuou como professora no curso de graduação em Geografia (UERJ-FFP), coordenou, ministrou cursos na Universidade Petrobras (UP), em gestão de relacionamento e foi pesquisadora convidada na ENSP/Fiocruz. Já ocupou diferentes funções de liderança nos setores público, privado e na área de pesquisa, onde coordenou um projeto na Amazônia Ocidental. Também foi gestora do grupo de empresárias Somos Empreendedoras. Realizou trabalhos em todas as regiões do Brasil e fora do país também. Fez uma expedição em três países da América Latina, usando da comunicação assertiva para dialogar com presidentes de empresas, técnicos, lideranças locais e moradores de comunidades. Atualmente, é sócia-diretora na Logos Consultoria, compõe o grupo de orientadores da terceira maior ONG do Brasil,é mentora de empreendedores, articulista da revista A Empreendedora e podcaster.