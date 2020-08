Niterói cancela réveillon na praia e antecipa iluminação natalina pra outubro

NITERÓI - As festas de fim de ano na cidade serão diferentes para se adaptarem ao novo normal provocado pela pandemia do novo coronavírus. Niterói não contará este ano com o tradicional réveillon de Icaraí com shows na praia. Em vez disso, haverá atividades virtuais, cuja programação pelas redes sociais da Prefeitura serão divulgadas mais adiante. Já a iluminação natalina começará mais cedo: a partir do fim de outubro.

“Esta foi uma decisão conjunta do comitê científico e do gabinete de crise, já que até dezembro não teremos ainda a vacina para imunizar a população", explicou o prefeito Rodrigo Neves. "Vamos antecipar em um mês a iluminação de Natal, com o objetivo de criar um clima positivo, e sobretudo, incentivando um ambiente de solidariedade e, também, impulsionando o comércio local. Agradeço a atitude cívica das pessoas em cumprir os protocolos de segurança, mas é fundamental que a gente continue perseverando com o uso de máscara, a higiene reforçada das mãos, a esterilização com álcool, a limpeza de nossas casas, até que essa vacina chegue”.

Horário ampliado para lanchonetes – O prefeito informou ainda que o gabinete de crise decidiu ampliar o horário de funcionamento das lanchonetes em Niterói, que agora podem ficar abertas até 22h. Anteriormente, esses estabelecimentos estavam autorizados a abrir entre 7h e 20h - horário que continua vigorando para as cafeterias. Os estabelecimentos devem cumprir todos os protocolos de higiene e distanciamento social determinados pela Prefeitura. “Autorizamos essa extensão por uma necessidade operacional deste segmento do comércio”, disse Rodrigo Neves.