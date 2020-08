NITERÓI - Um homem foi detido em flagrante por policiais militares do 12º BPM furtando cabos de telefonia de um poste na Rua Doutor March, no Barreto. Os PMs, que patrulhavam o bairro, chegaram no local após serem alertados por um motociclista. Wanderson Marques Nielsen, de 33 anos, foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde permanece preso pelo crime de furto.