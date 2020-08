PM ocupa Comunidade do Viradouro, na 1ª das três fases de uma complexa operação

NITERÓI - A Polícia Militar deu início à operação de ocupação do Complexo do Viradouro, em Santa Rosa. O objetivo, segundo o comandante do 12º BPM, coronel Sylvio Guerra, é "recuperar o território", em referência à existência de uma quadrilha armada na região. A primeira fase, já em vigor, está sendo realizada pelo Comando de Operações Especiais (COE); a segunda será realizada pelo Batalhão de Choque; a terceira ficará a cargo do batalhão de Niterói, que disponibilizará cabines blindadas e pontos de baseamento no interior da comunidade e em seu entorno.

A ocupação conta com o apoio da Prefeitura através do Proeis, o programa fruto de convênio com o Governo do Estado, no qual o município contrata PMs que queiram trabalhar em horários de folga no patrulhamento da cidade. "O mais importante na execução dessa operação é a colaboração da população, principalmente dos moradores da própria comunidade, ajudando-nos a combater o crime por meio de denúncias pelos números de telefones 2253-1177 (Disque-Denúncia), 2717-6865 e 97252-0213. O anonimato é garantido", afirma o comandante.