Prefeitura de Niterói inicia investimento de R$ 50 milhões no Complexo do Viradouro

NITERÓI - Foi dada a ordem de início nesta sexta (21) para as obras de urbanização que deverão levar infraestrutura às comunidades do Viradouro e Morro da União, no bairro de Santa Rosa (veja imagens do projeto na galeria ao final da matéria). As intervenções começarão na próxima semana. A iniciativa da Prefeitura promete gerar 200 empregos diretos, com mão de obra contratada do próprio local. A região também vai ganhar uma plataforma urbana/escola técnica, centro cultural e quadra poliesportiva, além da abertura de vias e obras de saneamento. O projeto inclui a construção de três novos espaços de convivência com equipamentos de lazer. O Campo dos Padres, como é tradicionalmente conhecido, receberá revitalização completa, com instalação de gramado sintético. Na mesma área, serão construídas uma quadra poliesportiva e uma praça. Uma outra quadra, localizada entre a Estrada Celso Peçanha e a Rua Nossa Senhora das Graças, será revitalizada e ganhará uma área de recreação infantil. Na Travessa Padre Cícero, uma outra praça será implantada.

Na área de infraestrutura, haverá pavimentação com a requalificação das vias, melhoria das calçadas e rede drenagem, com a construção e a reforma de canaletas e intervenções para a contenção de encostas. O projeto também apresenta a implantação e a reconstrução dos pontos de iluminação pública. As ruas Desembargador Diniz do Vale e Doutor Almir Madeira terão as escadarias revitalizadas, o que garantirá o acesso às edificações do alto da comunidade por meio de escadas amplas, iluminadas e com paisagismo. O projeto contempla, também, a construção de uma Plataforma Urbana Digital, nos mesmos moldes da que funciona no bairro da Engenhoca, oferecendo aos jovens cursos profissionalizantes. As obras para a construção da plataforma já foram iniciadas.