NITERÓI - As mudanças nas carreiras, o cenário das atividades econômicas, o futuro das profissões e os fatores que levam às escolhas são alguns dos temas abordados na VI Jornada das Profissões, promovido de 25 de agosto (próxima terça-feira) a 17 de setembro pelo grupo Força Máxima, que tem unidade em Niterói. O evento, que faz parte do calendário anual da rede desde 2015, desta vez - em função da pandemia do novo coronavírus - será promovido de forma on-line e aberta ao público. Assim como acontecia presencialmente, serão entrevistados profissionais atuantes em diferentes áreas, que vão abordar questões relacionadas ao mercado de trabalho e esclarecer dúvidas, sempre às 17h, através do canal do YouTube da escola.

Na edição 2020 da Jornada das Profissões, serão apresentados diversos aspectos para ajudar os jovens a compreenderem a amplitude de oportunidades pelas quais podem optar. Abrindo a programação, dia 25, o analista de Valores Mobiliários, trader e youtuber Rodrigo Cohen vai abordar o mercado na Bolsa de Valores atualmente, com dicas e orientações. No roteiro, estão a sargento da Aeronáutica Danielly Cruz dia 27 de agosto, a jornalista Amanda Martins dia 2 de setembro, a médica pediatra Clara Madureira dia 3, a engenheira ambiental Flávia Nery dia 9, o advogado Luciano Matins dia 10, a doutora em Nutrição Thayanne Malafaia dia 16 e, para fechar, a dentista Mariana Moura dia 17.

Diretor do grupo, o professor Jhonatan Pache ressalta a importância do evento para o estudante que está se preparando para uma vaga na universidade. 'Trata-se de mais uma oportunidade para os alunos se atualizarem sobre os desafios das escolhas profissionais e as oportunidades oferecidas pelo mercado e trabalho, que está cada vez mais competitivo, dinâmico e exigente. Hoje é preciso também pensar na carreira como um empreendimento e trilhar novos caminhos', disse. Mais informações pelo telefone (21) 98358-0325.