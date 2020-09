NITERÓI - Três niteroienses conseguiram durante a pandemia - que afundou tantos negócios - lograr êxito com sua empresa de apenas três anos de existência. Especializada em cessão de direitos creditórios, a Multiplx nasceu em 2017 de uma espécie de clube de investimentos realizado entre amigos, provenientes do mercado financeiro, advogados e investidores em geral, que perceberam que os precatórios, além de serem amparados pela Constituição Federal e proporcionarem alta rentabilidade e liquidez regulares, eram mais do que isso: um investimento juridicamente seguro. No entanto, o negócio que amadurecia necessitava de uma estrutura e assessoria jurídica eficazes e em tempo integral, pontos imprescindíveis para o investimento. Daí a criação da empresa, que aliou gestão financeira eficiente e lucrativa ao amparo jurídico especializado para este tipo de investimento.

Precatório é uma requisição de pagamento de valores devidos pelo ente público (União, Estado, Prefeitura, suas autarquias e fundações), após decisão judicial definitiva e condenatória, que possibilita à parte vitoriosa da ação judicial receber o crédito da condenação. Essa forma de investimento autoriza o credor ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor. Após realizada a cessão, é necessária a comunicação ao tribunal de origem para ciência à entidade devedora e habilitação dos investidores no processo.

Os sócios Marcos Paulo Curcio, especialista no mercado financeiro, com mais de 25 anos de atuação em instituições financeiras, Fernanda Rodrigues, com 26 anos de mercado e expertise em Direito Administrativo na área pública, e Leony Matos, engenheiro e responsável pela área financeira, arregaçaram as mangas e colocaram a cessão de direito creditórios no estado do Rio como um investimento que vem fazendo história no mercado financeiro. A Multiplx vem obtendo crescimento exponencial, dobrando de tamanho desde que abriu. E em meio à pandemia e à crise que assolou o mercado de investimentos, a empresa se destacou com mais um feito: obteve um aumento de 400% de suas negociações, nos meses de março, abril e maio de 2020, ultrapassando o patamar de R$ 40 milhões em volume negociado, com histórico médio de até 50% de rentabilidade anual e quase 200 investidores.

De acordo com Marcos Paulo Curcio, o aumento nos precatórios negociados naquele trimestre se deve a dois fatores: “Com a taxa Selic baixa, os investidores buscam formas alternativas de rentabilidade para seus investimentos. E, por outro lado, também houve a necessidade dos beneficiários de precatórios se desfazerem dos mesmos por conta da crise financeira e da necessidade de liquidez”. A cessão dos precatórios e dos direitos creditórios também contribui muito para que o dinheiro circule pela economia, pois ao sair dos bancos para as mãos dos cedentes os mesmos o utilizam para os mais diversos fins, tornando-se uma espécie de instrumento legalizado de distribuição de renda.

Atualmente, a Multiplx atua no TRF2 e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em direitos creditórios e precatórios de verbas federais, estaduais e municipais. "É fundamental para o sucesso na operação e sua consequente rentabilidade que uma empresa sólida, com profissionais do ramo, acompanhe todas as etapas do negócio jurídico e que entenda as melhores oportunidades financeiras, desde a negociação inicial com o cedente até o efetivo recebimento do crédito pelo investidor", diz Curcio.

Ainda para 2020, as expectativas dos sócios para continuar crescendo são altas. Eles acreditam que o mercado seguirá aquecido, pois, com a pandemia, os cedentes tendem a fazer caixa para suprir necessidades básicas de sobrevivência, já que o estado e as prefeituras não conseguem pagar os precatórios em seus anos de orçamentos previstos. “Isso acaba gerando oportunidades para investidores que podem aguardar o recebimento no futuro, obtendo, com isso, um deságio sobre o valor de face, além de rentabilidades de até IPCA+0,5% ao mês em precatórios de orçamentos vencidos”, avalia o empresário.