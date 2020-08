Crédito do programa Supera Mais Niterói sai nesta sexta para 600 empresas

NITERÓI - Termina na próxima sexta-feira, dia 28, o prazo para que as 600 primeiras empresas habilitadas para empréstimos no programa Supera Mais enviem para a Secretaria Municipal de Fazenda os documentos necessários para a obtenção do crédito para capital de giro.

“Essas primeiras 600 empresas sairão da fila de espera nesta sexta-feira. E na segunda-feira, dia 31, vamos divulgar um novo grupo de mil empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão que terão direito a acessar o crédito oferecido pelo Supera Mais", explicou a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer.