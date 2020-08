Prefeitura avisa que ainda há vagas em hotéis arrendados para moradores de rua

NITERÓI - A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, avisa que ainda há vagas nos hotéis arrendados pela Prefeitura para acolher a população em situação de rua durante a pandemia.

“Pedimos a colaboração da população, especialmente neste período de frio mais intenso, que caso identifique uma situação em que as pessoas necessitem de um suporte do governo municipal, que nos acione pelo telefone 153 para que as equipes da Assistência Social possam abordar e oferecer acolhimento a estas pessoas mais vulneráveis”, orienta ela.