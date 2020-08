Famílias em risco social não beneficiadas por auxílios emergenciais ganharão cestas básicas

NITERÓI - A Prefeitura vai entregar cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social que não foram beneficiadas por nenhum dos programas de mitigação dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A distribuição vai acontecer em duas fases: as pessoas que se cadastraram nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) receberão o benefício a partir desta terça-feira (25); as demais serão contempladas na próxima semana.

"A Prefeitura de Niterói está realizando uma série de ações para ajudar a população da cidade neste momento tão difícil de pandemia, como os programas assistenciais e os de incentivo à economia. Esta semana será entregue a primeira parte das cestas básicas para as famílias que estão em vulnerabilidade, que foram identificadas que possuem risco de desnutrição, mas não tinham cadastros prévios para fazer parte do programa Renda Básica, mas que precisam desse apoio para garantir a sua segurança alimentar”, lembra o prefeito Rodrigo Neves.

Para evitar aglomeração, a entrega das cestas para as famílias cadastradas pelos CRAS vai acontecer entre os dias 25 e 28 de agosto, das 9h às 17h, no Caminho Niemeyer (para inscritos nos CRAS Barreto, Cubango e Jurujuba, além do CREAS Centro) e na Escola Municipal Portugal Neves (para quem se cadastrou nos CRAS Badu, Cafubá e CREAS Largo da Batalha). Os beneficiários estão aptos a buscar a cesta de acordo com a primeira letra do nome, seguindo a ordem: terça-feira (25), nomes iniciados com a Letra A até a Letra D; quarta (26), nomes iniciados com a Letra E até a Letra J; quinta (27), nomes iniciados com a Letra K até a Letra N; sexta (28), nomes iniciados com a Letra O até a Letra Z.

A lista com os beneficiários e os locais está disponível no site da Prefeitura de Niterói (niteroi.rj.gov.br), no banner “Entrega das cestas básicas”. Os beneficiários dos CRAS que não estão na lista e os demais cadastrados que receberam no mês passado estarão na segunda fase de entrega das cestas que terá data e local divulgados em breve, com lista de beneficiários no Portal da Transparência.

“Niterói não é uma ilha no contexto da Região Metropolitana: há uma grande mobilidade de moradores de Niterói que se dirigem ao Rio e moradores de cidades vizinhas que vêm a Niterói. Por isso reforço o pedido para que perseveremos no distanciamento social, nos hábitos de higiene, no uso de máscara. Com a participação de todos, vamos seguir vencendo nessa batalha pela vida”, finaliza Rodrigo.