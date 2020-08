Jornalistas lamentam morte em Niterói do fundador da rádio Nativa FM

NITERÓI - Radialistas e jornalistas em geral lamentaram a morte de Alfredo Raimundo Filho ontem (quinta, 27) à noite no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), aos 87 anos, de infarto agudo do miocárdio, após 25 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica. Com mais de 50 anos de atuação na radiodifusão brasileira, foi diretor geral da Rádio Tupi e diretor gerente dos Diários Associados, além de vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão (Abert).

Hoje produtor do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, Luiz Fernando Lukas conviveu com Alfredo Raimundo de 2004 a 2014, quando trabalhou na Nativa e em seguida na Tupi, e diz que a "enciclopédia das rádios" deixará saudade. "Ele era muito elegante, sempre muito bem vestido, e passeava pelos corredores da rádio numa seriedade que à primeira vista poderia causar um distanciamento, mas ele era na verdade como um pai, cuja sala ficava aberta para quem quisesse entrar e conversar. Muitas vezes o via sentado na copa conversando com o pessoal da limpeza com a mesma humildade com que conversava com os locutores mais 'estrelas'. Dava bronca quando era necessário, mas também elogiava quando queria fazê-lo, dando ainda dicas, orientações e sugestões, tudo de um modo discreto", relembra Lukas. "O radialismo está infelizmente em um período de decadência, e com a perda dele, um homem que respirava rádio o tempo todo, o meio da comunicação fica mais pobre. Registro aqui o meu carinho, meu respeito e gratidão pelo que ele fez por mim e por todos os radialistas".

"Trabalhei por seis meses como estagiário da Tupi, de junho a dezembro de 2014, e já conhecia a fama dele de ser um grande apaixonado por rádio. No dia a dia parecia um homem fechado, porque era sério, mas era atento a tudo, e um homem justo. Não me esqueço de quando os motoristas da empresa me contaram que ele gostava de me ouvir, fazendo as entradas do programa Show do Apolinho, e falava muito bem de mim, o que me deixou muito feliz e gratificado", exclama o radialista Gabriel Gontijo.

Mirella D'Elia, atualmente gerente de Relações Públicas da Loft, trabalhou na Tupi durante cinco anos, entre estágio e contratação - seu primeiro emprego -, e teve uma experiência peculiar e inesquecível com o diretor da rádio. "Lembro bem do Seu Alfredo nos corredores da emissora, muito atento e muito sério. Mas a lembrança que guardo mais vívida na memória foi a da nossa despedida, quando fui contratada pelo Sistema Globo de Rádio. Naquele momento, a seriedade foi posta de lado: ele ficou emocionado, me deu um abraço e me desejou boa sorte", narra ela com carinho.

André Gasparetty ficou bastante surpreso e triste com a notícia. "Seu Alfredo era maravilhoso", disse com a voz já embargada. Renato Affonso desabafou o mesmo: "uma grande perda para o rádio brasileiro... ele foi um verdadeiro guru para muitas gerações", diz ele, que trabalhou com Alfredo Raimundo Filho.